Дело в переутомлении: президент АЛХ рассказала о смертях молодых хоккеистов

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Глава Ассоциации любительского хоккея Алина Бородаева заявила, что причина участившихся смертей молодых хоккеистов в России — отсутствие медицинской помощи во время любительских турниров и колоссальная усталость, сообщает Постньюс .

По ее словам, если бы на каждом мероприятии дежурила бригада скорой помощи, многих спортсменов удалось бы спасти.

Кроме того, не всех любителей стоит допускать к соревнованиям и не всегда медицинские обследования являются достаточно квалифицированными, добавила она.

Для любителей внимание к своему здоровью является особенно важным. Хоккеисты игнорирует переутомление или проблемы с сердцем, такое отношение приводит к летальным исходам.

За последние 3 месяца погибли хоккеисты-профессионалы Федор Малыхин, Олег Гофман и Кирилл Лебедев. Среди любителей смертность еще выше.