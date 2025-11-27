Делегация из Башкирии изучила работу «умных» ФОКов в Подмосковье

Делегация из Республики Башкортостан по поручению главы региона Радия Хабирова посетила Подмосковье, чтобы изучить работу «умных» физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) и цифровые решения в сфере спорта, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Изучаемый проект «Умный ФОК» был ранее представлен губернатором Московской области Андреем Воробьевым президенту России Владимиру Путину на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта в Самаре.

В ходе рабочей поездки делегация Башкортостана во главе с заместителем премьер-министра правительства Республики Башкортостан — министром спорта Русланом Хабибовым побывали на стадионе «Зоркий» и «Красногорск Арене» имени В. В. Петрова. Гости ознакомились с технологиями, которые применяются на подмосковных спортобъектах.

Делегация также посетила Дом правительства Московской области и Центр управления регионом, где им продемонстрировали, как в реальном времени работают цифровые сервисы. Система позволяет анализировать загрузку каждого спортивного объекта за выбранный период и на основе этих данных принимать управленческие решения. В настоящее время камеры с искусственным интеллектом установлены на 200 крупных спорткомплексах.

Министр спорта и физической культуры Московской области Дмитрий Абаренов также рассказал гостям о развитии спортивной инфраструктуры региона, ключевых спортивных мероприятиях, проекте «Школьная лига Подмосковья», поддержке профессиональных спортсменов. Он отметил, что цифровая аналитика станет ключевым инструментом в планировании строительства спортивных сооружений.

В настоящее время совместно с Минспортом России ведется работа по возможному масштабированию подмосковного проекта на другие регионы страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.