Дарья Домрачева рассказала о жизни с Бьорндаленом и новых увлечениях после спорта

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева в интервью рассказала о жизни с Уле-Эйнаром Бьорндаленом, воспитании дочерей и новых интересах после завершения спортивной карьеры, сообщает NEWS.ru .

Дарья Домрачева, одна из самых титулованных биатлонисток, уже девять лет состоит в браке с легендарным норвежским спортсменом Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Вместе они воспитывают двух дочерей и живут на три страны.

В интервью Домрачева отметила, что после завершения спортивной карьеры увлеклась диетологией и нутрициологией. Она также оценила уровень соревнований с участием российских и белорусских спортсменов и поделилась воспоминаниями о России.

«Мы привыкли к путешествиям, и дети тоже», — рассказала Домрачева.

Отвечая на вопрос о самой памятной победе, спортсменка призналась, что каждая гонка уникальна, но особенно запомнилась первая победа на Олимпийских играх. Домрачева также вспомнила курьезный случай на этапе Кубка мира в Оберхофе в 2009 году, когда перепутала стрельбу лежа и стоя, назвав этот эпизод одним из самых забавных в своей карьере.