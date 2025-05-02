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Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен впервые стал отцом. У нидерландского пилота команды Red Bull и его возлюбленной Келли Пике родилась дочь, которой дали имя Лили.

«Наши сердца полны как никогда — ты наш величайший дар. Мы так сильно тебя любим», — подписал Ферстаппен совместную фотографию с Келли и ребенком на руках в соцсети Instagram*.

Примечательно, что Келли, которая является дочерью трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике, до этого встречалась с российским пилотом Даниилом Квятом. В 2019 году девушка родила россиянину дочь, которую назвали Пенелопа.

Макс Ферстаппен становился чемпионом «Формулы-1» в 2021, 2022, 2023 и 2024 годах. По итогам пяти этапов текущего сезона в турнирной таблице спортсмен находится на третьей позиции, набрав 87 баллов.

Ранее британское издание Daily Mail сообщало, что семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в печальном состоянии.

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