Черноголовские баскетболисты вышли в суперфинал «Кубка Феникса»

Баскетболисты спортивной школы «Черноголовка» 2012 года рождения сражались в полуфинале «Кубка Феникса» в города Спас-Клепики (Рязанская область). Они одержали победу, сообщила пресс-служба администрации городского округа Черноголовка.

В напряженной борьбе с командами БК Минск, «Единство» (Рязань), «Тринта-ю13» (Москва), «Собинка» (Владимирская область) и «Заречный» (Пензенская область) наши ребята показали невероятный баскетбол — быстрый, техничный и результативный.

Заняв 1 место в группе, они завоевали путевку в СУПЕРФИНАЛ, который пройдет в Черноголовке с 30 марта по 1 апреля.

Состав команды: Пирон Тимофей, Лысов Дмитрий, Павлов Владимир, Пушкин Сергей, Шуйский Кирилл, Кузнецов Евгений, Медведков Максим, Андрюшов Елисей, Скоков Денис, Луканов Михаил, Головко Роман, Шония Вячеслав, Швец Илья, Волык Александр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.