Чемпионат Подмосковья по рубке шашкой прошел в Электростали

Спортсмены ФРШ «КАЗАРЛА» из Электростали, Подольска, Павловского Посада, Воскресенска и Бронниц приняли участие в Закрытом Чемпионате Московской области по рубке шашкой.

«Среди участников у нас конник из Президентского полка, три тренера по айкидо, байкеры, есть и девушки, которые занимаются разными боевыми искусствами, например, кендо. Чтобы прийти в школу спортивной рубки шашкой, надо обладать определенными физическими данными» Андрей Альчин руководитель филиала «Восточный» школы спортивной рубки шашкой имени Н. А. Студенкова, главный тренер Московской области

Площадка для соревнований была подготовлена Московским областным отделением: установлено ограждение, выделены и обустроены зоны для соревнований, согласно правилам ФРШ «КАЗАРЛА». Кроме того, всех участников в обязательном порядке еще раз проинструктировали о необходимости соблюдать меры безопасности.

Шашка — спортивный инвентарь, но настолько острый, что одним профессиональным взмахом можно срезать несколько пластиковых бутылок, наполненных водой. Кстати, это один из этапов состязаний в таком виде, как «рубка в пешем строю».

«Я военный пенсионер и потомственный азовский казак. Рубкой шашкой занимаюсь пять лет. Это не просто для поддержания спортивной формы, но и дань уважения поколениям казаков в моей семье» Виктор Коломоец судья чемпионата

Перед началом соревнований были проведены квалификационные испытания, а главный судья Чемпионата, Евгений Булаев, пожелал всем участникам победы. Примечательно, что по цвету темляка — кожаного шнура на эфесе шашки — определяется уровень мастерства владения шашкой. Первый, белый темляк — вручается спортсмену непосредственно в школе после сдачи внутреннего экзамена. Дальше идут желтый, красный, зеленый, синий, коричневый, черный и мастер-темляк — их надо завоевать на квалификационных экзаменах. Цвета квалификации соответствуют рангам каратистов. Казаки надеются, что рубка шашкой станет официальным видом спорта.

По итогам Чемпионата спортсменам были вручены медали за призовые места и памятные подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.