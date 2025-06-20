Чемпион из Швейцарии: в ЦСКА пришел новый главный тренер

сегодня в 17:13

Швейцарец Фабио Челестини стал новым главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА. В прошедшем сезоне 49-летний специалист вместе с «Базелем» выиграл чемпионат и Кубок Швейцарии, сообщила пресс-служба «армейцев».

Красно-синие подписали контракт с Челестини по схеме «2+1». Вместе со швейцарцем в команду также пришли его помощники — Манель Экспосито, Хавьер Нойя, Хосе Блеса и Данте Кареччи.

Челестини проведет первую тренировку в ЦСКА 22 июня. Столичная команда начинает готовиться к новому сезону.

«Добро пожаловать домой, Фабио!» — сообщила пресс-служба.

Как футболист Челестини известен выступлениями за сборную Швейцарии, испанский «Хетафе» и французский «Марсель».