«Чеховские медведи» уступили «Пермским медведям» в первом матче Суперлиги 2026 г

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» проиграл «Пермским медведям» со счетом 28:31 в домашнем матче Суперлиги чемпионата России, который прошел 14 января 2026 года в Чехове, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Встреча между «Чеховскими медведями» и «Пермскими медведями» прошла во Дворце спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова. Матч начался с равной борьбы, команды поочередно обменивались мячами, однако к середине первого тайма гости смогли вырваться вперед и завершили первую половину встречи с преимуществом в четыре мяча.

Во втором тайме «Пермские медведи» увеличили отрыв, но хозяева площадки сумели сократить разницу. Несмотря на попытки догнать соперника, времени для камбэка «Чеховским медведям» не хватило, и матч завершился победой гостей.

Линейный игрок Александр Ермаков отметил, что команда не смогла реализовать наработки с тренировок, а главный тренер Владимир Максимов подчеркнул недостаток концентрации в начале игры. Лучшим игроком матча по итогам голосования болельщиков стал Дмитрий Кандыбин, забросивший 7 мячей.

Следующую игру подмосковная команда проведет в Саратове против «СГАУ-Саратов». Игры чемпионата проходят в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.