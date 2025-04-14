«Чего стесняться?»: Рублев ответил на признание проблем с половыми органами

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев заявил, что не жалеет о том, что публично поведал о своих проблемах с половыми органами. Ранее теннисист признался, что был близок к ампутации яичка, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на интервью спортсмена для «Больше!».

«Я не знаю, может быть, и глупо, что я так сделал, я не знаю. У меня нет ответа, может быть, с одной стороны, как будто и дурак, что так сделал. А с другой стороны, все простые люди, обычные», — высказался Рублев.

Российский теннисист отметил, что у каждого человека «дохренища» проблем с телом. По словам Рублева, он хотел показать публике, что у всех людей есть сложности со здоровьем.

«Чего стесняться, если у всех свои проблемы?» — добавил он.

Ранее Андрей Рублев заявлял, что в сентябре 2024 года пережил операцию, в ходе которой ему могли ампутировать яичко. По словам олимпийского чемпиона, «ему очень повезло», и оперативное вмешательство прошло успешно. Рублев признавался, что перед операцией даже подписывал согласие о том, что может остаться без семенника.