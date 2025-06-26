«Чайка» пытается выступить в следующем сезоне в дивизионе «А» Второй лиги

Отмечается, что сейчас в Москве проходит отчетная Конференция РФС. Именно там сейчас владелец клуба Андрей Чайка пытается решить этот вопрос.

Однако нынешние намерения команды противоречат действующему регламенту. Если клуб добровольного покидает Первую лигу, то зимой он сможет вернуться только в дивизион «Б» Второй лиги. Известно, что там первенство проходит по системе «весна — осень».

«Чайка» не хочет терять лицензию РФС-2, имея серьезные финансовые трудности. Клуб четко намерен искать средства для выступления в дивизионе «А» Второй лиги. Если команду не пропустят, существует вариант выступления «Чайки» в сезоне Первой лиги 2025/26 при минимальном бюджете. Однако для этого клубу необходимо будет собирать команды практически с нуля за три недели до старта, так как сейчас тренировки посещают всего 8 игроков, трое из которых собираются покинуть команду.