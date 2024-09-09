CAS отклонил апелляцию российских биатлонистов Устюгова и Слепцовой

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой. На сайте Международного союза биатлонистов (IBU) заявили, что их результаты на Олимпиаде в Сочи сезона 2013/14 аннулировали, сообщает РИА Новости .

В 2020 году в IBU заявили о дисквалификации Слепцовой за использование остарина, а Устюгова — оксандролона. Спортсменов дисквалифицировали на двухлетний срок.

Биатлонисты подали совместную апелляцию на вердикты первой инстанции по делу о нарушении антидопинговых правил, но ее отклонили. Спортивные результаты Устюгова аннулировали с 27 августа 2013 года, а Слепцовой — с 22 марта 2013 года.

«Дисквалификация также распространяется на результаты, достигнутые на Олимпийских играх и чемпионатах мира в соответствующие сроки», — говорится в сообщении IBU.

Решение по Устюгову лишило всю команду золотых наград, полученных на Олимпиаде-2014 в Сочи. Также российская сборная лишается первого места в медальном зачете. Спортсмен завершил карьеру в 2014 году, его коллега Слепцова — в 2017 году.

Ранее CAS аннулировал результат россиянки Татьяны Томашовой на Олимпийских играх 2012 года. Ее лишат серебра.