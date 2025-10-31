Бывший футболист сборной РФ Павел Погребняк должен ФНС около 22 млн рублей
Фото - © РИА Новости, Алексей Филиппов
Бывший футболист сборной РФ Павел Погребняк, предположительно, должен ФНС 21,7 млн рублей. Налоговая уже выставила ему счет, сообщает SHOT.
Если Погребняк не погасит задолженность, ФНС может заблокировать ему счета. Будет закрыт выезд за рубеж.
Футболисту принадлежат 10% фирмы «Облсклад», которая предоставляет услуги по складированию. Ее чистая прибыль с 2020 по 2024 год была 239,4 млн рублей. Также у компании есть восемь других владельцев.
Ранее блогерша и экс-супруга Павла Мария Погребняк рассказала подписчикам, что по ошибке выкинула дорогие часы Rolex в мусорный бак. Ситуация ее шокировала.
