Бывший футболист сборной РФ Павел Погребняк должен ФНС около 22 млн рублей

Если Погребняк не погасит задолженность, ФНС может заблокировать ему счета. Будет закрыт выезд за рубеж.

Футболисту принадлежат 10% фирмы «Облсклад», которая предоставляет услуги по складированию. Ее чистая прибыль с 2020 по 2024 год была 239,4 млн рублей. Также у компании есть восемь других владельцев.

Ранее блогерша и экс-супруга Павла Мария Погребняк рассказала подписчикам, что по ошибке выкинула дорогие часы Rolex в мусорный бак. Ситуация ее шокировала.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.