Блогер Мария Погребняк выбросила часы Rolex в мусорный бак

Известная блогерша Мария Погребняк поделилась с подписчиками в соцсетях новостью, что по ошибке выбросила свои элитные часы Rolex в мусорный бак, сообщает Telegram-канал «112» .

Погребняк призналась подписчикам, что после осознания того, что сделала, находится в шоке.

«Девочки, меня сейчас всю колбасит, я буду запинаться, заикаться. В общем, я попросила маму положить часы, которые хотела отвезти на чистку, чтобы их отполировали, в ЦУМовский пакет. Вот не помню, сказала ли я про именно ЦУМовский пакет. Она положила в другой. И этот другой я выбросила с мусоркой», — рассказала блогер.

По словам блогера, она опаздывала на тренировку и поэтому могла выбросить дорогие часы в мусорный бак.

На опубликованных кадрах видно, что Мария срочно возвращалась домой, надеясь успеть спасти свои часы.

