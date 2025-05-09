Бывшая словенская гимнастка Веденеева вернула российское спортивное гражданство

Международная федерация гимнастики (FIG) одобрила заявку экс-гимнастки Екатерины Веденеевой о смене спортивного гражданства. Спортсменка стала судьей, завершив спортивную карьеру после Олимпийских игр в Париже, сообщается на сайте FIG.

В 2018 году Веденеева сменила спортивное гражданство и начала выступать за Словению. В активе спортсменки две бронзовые на чемпионатах мира в 2022 и 2023 годах, а также бронза на чемпионате Европы в 2023 году.

После ОИ-2024 в столице Франции 30-летняя уроженка Иркутска завершила профессиональную карьеру и стала судьей.

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