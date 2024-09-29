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Бразильский боец UFC обматерил Макрона после победы на турнире в Париже

Бразильский боец ММА Ренато Мойкано оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона после победы на турнире UFC Fight Night 243 в Париже, сообщает РИА Новости .

В субботу спортсмен одолел своего французского оппонента Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом. По окончании второго раунда медики запретили продолжать бой, так как у француза закрылись оба глаза из-за гематом.

После своего триумфа Мойкайно достаточно резко выразился в отношении Макрона. Он обматерил его и назвал «ублюдком-глобалистом».

По словам бразильского борца, президент Франции и его сподвижники пытаются «протолкнуть политическую и коррумпированную программу».

Ранее во Франции одобрили запуск процедуры импичмента Макрона. Ее инициировала левая партия «Непокорившаяся Франция».