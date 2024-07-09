Борцы Подмосковья завоевали четыре медали первенства Европы

Подмосковные спортсмены удостоились одной золотой, одной серебряной и двух бронзовых наград на первенстве Европы по спортивной борьбе среди юниоров и юниорок до 21 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Победительницей европейского первенства по женской борьбе в весовой категории до 68 кг стала Алина Шевченко. В финале представительница Подмосковья взяла верх над соперницей из Белоруссии Алиной Шавчук.

​Еще одна спортсменка из Московской области Маргарита Салназарян замкнула тройку призеров в категории до 65 кг.

​Среди юниоров в соревнованиях по греко-римской борьбе в весе до 60 кг второе место занял Джорджи Шунгурциков. В заключительной схватке он уступил борцу из Швеции Адаму Силверину.

​Также среди подмосковных борцов-классиков в весовой категории до 97 кг отличился Максим Аверин. Он поднялся на третью ступень пьедестала почета.

Всего российские борцы на первенстве Европы завоевали 12 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград.

​Первенство Европы по спортивной борьбе среди юниоров и юниорок до 21 года прошло в Сербии в городе Нови-Сад с 1 по 7 июля.

Ранее исполком Федерации спортивной борьбы России провел расширенное совещание с тренерским штабом сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Олимпийские игры, и пришли к единогласному решению — отказаться от участия в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Такое решение было принято в связи с несправедливой политикой Международного олимпийского комитета по отношению к российским борцам, в числе которых и спортсмены, представляющие Московскую область.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.