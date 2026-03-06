Борцы Подмосковья выступят на первенстве Европы U-23 в Сербии

Пять спортсменов Подмосковья вошли в состав сборной России для участия в первенстве Европы U-23 по спортивной борьбе, которое пройдет с 9 по 15 марта 2026 года в сербском Зренянине, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире по греко-римской борьбе выступят три представителя региона. В весовой категории до 55 кг заявлен победитель и призер первенства Европы U-23 Алибек Амиров из Химок. В категории до 63 кг регион представит призер первенства мира U-23 и первенства Европы U-20 Дорджи Шунгурциков из Химок. В весе до 77 кг выступит призер первенства Европы U-23 Данил Григорьев из Воскресенска.

В соревнованиях по женской борьбе за медали поборются две спортсменки из Московской области. В категории до 53 кг заявлена призер первенства Европы U-23 Екатерина Карпушкина из Чехова. В весе до 68 кг выступит призер первенства мира U-23 и победительница первенств Европы и мира U-20 Алина Шевченко из Егорьевска.

Первенство Европы U-23 среди мужчин и женщин станет первым с 2021 года международным стартом, на котором российские борцы смогут выступить с национальным флагом и гимном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.