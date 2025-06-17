Борцы Подмосковья стали победителями первенства Европы по греко-римской борьбе

Представители Подмосковья в составе сборной России завоевали одну золотую и одну бронзовую медали на первенстве Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет в Скопье, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В весовой категории до 92 килограммов победителем европейского первенства удалось стать Вадиму Драгушану из городского округа Люберцы. В 1/8 стадии финала он одолел соперника из Армении Петроса Баграмяна. Затем, в четвертьфинале, россиянин нанес поражение Ахмеду Узуну из Турции. В схватке за выход в финал Вадим Драгушан победил спортсмена из Грузии Луку Мартиашвили. И во встрече за золото первенства Европы подмосковный борец взял верх над украинцем Тимуром Лариным.

​В весовой категории до 48 килограммов на третью ступень пьедестала поднялся Матвей Головенчиц из городского округа Подольск. Он дошел до ¼ стадии финала, где уступил будущему победителю турнира Станиславу Иванову из Болгарии. В утешительном раунде подмосковный спортсмен одержал победу над Домантасом Меркелисом из Литвы. И в схватке за «бронзу» Матвей Головенчиц оказался сильнее представителя Грузии Гиорги Мунчавы.​

Сборная России на первенстве Европы по греко-римской борьбе завоевала три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды.

​Соревнования проходили с 9 по 15 июня в столице Македонии городе Скопье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.