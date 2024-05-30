Борцы Подмосковья стали победителями чемпионата Европы по грэпплингу

Спортсмены из Подмосковья Ирина Чернышова и Илья Абраменко завоевали одну золотую и две серебряные медали чемпионата Европы по спортивной борьбе грэпплинг в Баку. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В весовой категории до 64 кг среди женщин не было равных Ирине Чернышовой. В четверть финале главного турнира старого света представительница городского округа Лыткарино одолела соперницу из Венгрии Наиму Нору Нассри.

Затем, в схватке за выход в финал, она взяла верх над именитой литовской спортсменкой Юлией Столяренко, выступающей в ведущей мировой организации смешанных единоборств — UFC. В финале Ирина Чернышова победила украинку Дарью Чибисову и, таким образом, стала чемпионкой Европы.

​Среди мужчин в весовой категории до 58 кг вице-чемпионом Европы стал Илья Абраменко из Наро-Фоминского городского округа. Подмосковный борец на ¼ стадии финала выиграл у украинца Ильи Святуна. В полуфинале он встретился с представителем Испании Алехандро Хосе Рейес Родригезом. Схватка завершилась в пользу россиянина. И в финале соревнований Илья Абраменко уступил коллеге по национальной сборной Ахмеднаби Магомедову.

​Кроме того, Илья Абраменко выступил в дисциплине «грепплинг-ги». В рамках данного раздела он одержал победу над испанцем Хосе Хулио Сантана Дельгадо и Вахидом Алакбаровым из Азербайджана. В полуфинале спортсмен из Московской области одолел Богдана Чорней из сборной Украины. И в заключительной встрече за «золото» континентального чемпионата Илья Абраменко уступил поляку Ежи Издебски.

Сборная России возглавила неофициальный общекомандный зачет. Спортсмены из России и Белоруссии были допущены до участия в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.

​Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди мужчин и женщин проходил в столице Азербайджана городе Баку с 27 по 30 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.