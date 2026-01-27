Борис Игнатьев перед смертью перестал говорить и реагировать на слова

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев незадолго до своей смерти перестал говорить и реагировать на слова родных, сообщает «Mash на спорте» .

Мужчина долгое время пытался бороться с раком желудка. В январе он провел в больнице чуть более двух недель — находился там на лечении.

На выходных ему провели операцию, после чего выписали. Дома тренеру стало хуже. Борис Петрович перестал говорить и реагировать на слова близких, у него упало давление. Врачи приехали на вызов, но не смогли спасти мужчину.

Также незадолго до смерти тренер похудел на 15 кг.

Борис Игнатьев умер в ночь на 27 января в возрасте 85 лет. Под его руководством юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы в 1988 году. В 1996 году он заменил Олега Романцева на посту наставника сборной России по футболу.

