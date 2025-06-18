Более чем в 60 парках Подмосковья пройдет общеобластное мероприятие «Все за спорт»

21 июня более чем в 60 парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие «Все за спорт». Любителей активного отдыха ждут утренние зарядки, турниры по командным видам спорта, мастер-классы от профессиональных тренеров, эстафеты для детей и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В городском парке, г. о. Кашира, все желающие смогут сдать нормы ГТО и посетить мастер-класс по боксу, сыграть в дартс, настольный теннис, гигантскую дженгу, а также в волейбол и баскетбол.

В парке «Набережная им. Д. И. Менделеева», г. о. Дубна, проведут турнир по пляжному волейболу и футбольный матч дубненских команд, а также соревнования по скейтбордингу от Федерации скейтбординга России и турнир по быстрым шахматам при участии мастера спорта Виктора Березина.

Парк «Елочки», г. о. Домодедово, приглашает на мастер-классы по единоборствам, зумбе, хатха-йоге и кинопоказ «В потоке трех стихий».

В парке «Пехорка», г. о. Балашиха, пройдут массовая зарядка, мастер-класс и турнир по шахматам, эстафеты для юных посетителей. Для всех желающих будет работать фотозона и выставка фотографий балашихинских спортсменов.

Парк 30-летия Победы, Орехово-Зуевский г. о., проведет утреннюю зарядку под руководством профессионального инструктора по фитнесу Дарьи Соколовой. Все желающие смогут посетить турнир по волейболу и мастер-класс по стрельбе.

Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры и туризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.