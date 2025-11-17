Более 700 спортивных мероприятий проведут зимой в Подмосковье

В зимний сезон в Подмосковье проведут более 700 различных спортивных событий, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«(Пройдет — ред.) более 700 региональных и муниципальных спортивных мероприятий, мы ожидаем более 300 тыс. посетителей. Это лыжные гонки, хоккей, фигурное катание и горнолыжный спорт», — сказал Хайкин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что традиционно состоятся матчи легенд с жителями Подмосковья. Планируется 8 таких мероприятий, они пройдут с декабря по февраль преимущественно на парковых территориях. В текущем сезоне из звезд хоккея к матчу присоединились Кирилл Андреев, Иван Мулин и Тимур Ефременков.

«В этом году будет обновлено традиционное мероприятие „Мастер-классы со звездами спорта“. В нем будет задействовано 8 территорий. Хоккей — Воскресенск, Балашиха, Мытищи, Подольск, фигурное катание — Кашира, Одинцово, Ступино и Орехово-Зуево», — добавил Хайкин.

Ранее Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил губернатор.

