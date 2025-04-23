Более 600 спортивных соревнований проведут в Подмосковье с 1 по 11 мая

В городских и муниципальных округах Московской области проведут более 600 спортивных соревнований, приуроченных к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщил зампред правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«Это забег „Летопись победы“ в Коломне, Балашихе. Разные мероприятия пройдут с 1 по 11 мая, здесь важно провести информирование граждан, навигацию и, конечно же, (обеспечить — ред.) безопасность», — заявил Хайкин во время совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона.

Он добавил, что забег «Салют Победы» проведут 11 мая в Одинцове, в тот же день спортивный праздник «Сила Победы» проведут в Подольске. Также множество событий состоятся во всех округах региона.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что в каждом городе Подмосковья нужно подготовиться к празднованию Дня Победы, так как это важная дата для всей страны и мира. Особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности.

«Вы знаете, что к нам в страну приезжают дорогие и уважаемые гости, что подчеркивает еще раз величие и роль наших предков, дедов и прадедов в победе над фашизмом», — сказал Воробьев.