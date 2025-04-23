Воробьев: в каждом городе Подмосковья нужно подготовиться к празднованию 9 Мая

В каждом городе Подмосковья нужно подготовиться к празднованию Дня Победы, так как это важная дата для всей страны и мира. Особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, этот праздник очень важен для всех поколений не только в России, но и в мире. Визит иностранных гостей это подтверждает.

«Вы знаете, что к нам в страну приезжают дорогие и уважаемые гости, что подчеркивает еще раз величие и роль наших предков, дедов и прадедов в победе над фашизмом», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Особое внимание губернатор поручил уделить безопасности мероприятий к 9 Мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.