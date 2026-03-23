Более 470 спортсменов показали силу и технику на подольском ковре

22 марта в Универсальном спортивном центре «Юность» состоялись открытое межрегиональное первенство и фестиваль по боевым искусствам. Соревнования собрали рекордное количество участников — 476 спортсменов из 20 клубов страны

За медали боролись представители Подольска и бойцы из близлежащих муниципалитетов. Честь Подольска на домашнем ковре защищали 40 воспитанников местных спортивных школ.

Спортсмены в возрасте от 4 до 17 лет демонстрировали свои навыки в двух классических направлениях:

— ката — технические комплексы, представляющие собой «бой с тенью», где оценивались четкость рисунка движений, концентрация и мастерство исполнения;

— кумитэ — полноконтактные поединки, в которых ребята проявляли выносливость, тактическое мышление и волю к победе.

Самыми массовыми стали категории участников 8–9 и 10–11 лет — именно здесь развернулась острая конкуренция.

Продолжительность боев строго регламентировалась возрастом участников:

— малыши (до 8 лет) сражались по 1 минуте;

— спортсмены 8–11 лет — по 1,5 минуты;

— старшие юноши (от 12 лет и старше) — по 2 минуты.

«Занимаюсь всего год, и сегодня было по-настоящему сложно. Но я очень рад, что справился и смог победить!» — поделился впечатлениями юный семилетний чемпион Тимур Ишмаев.

Итоги соревнований среди подольчан:

— Майя Третьякова — 1-е место (ката), 1-е место (кумитэ);

— Илья Хвостов — 1-е место (ката), 2-е место (кумитэ);

— Виктория Кузнецова — 1-е место (кумитэ), 3-е место (ката).

Все ребята были награждены дипломами и медалями, а победители в личном зачете получили кубки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.