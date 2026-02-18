Более 300 спортсменов приняли участие в «Домодедовской лыжне – 2026» в Домодедово

В городском округе Домодедово 15 февраля состоялись ежегодные соревнования «Домодедовская лыжня – 2026». На старт вышли более 300 спортсменов, среди которых были как дети от шести лет, так и ветераны старше семидесяти.

В рамках турнира прошли семь забегов на дистанциях от 500 метров до 5 километров. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и спортивный азарт. Заместитель председателя комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации округа Анатолий Прищепа отметил, что соревнования традиционно собирают большое количество лыжников из разных муниципалитетов.

В этом году к домодедовским спортсменам присоединились представители еще семи округов Подмосковья. Елизавета Коряева из городского округа Подольск во второй раз стала победителем в своей возрастной категории. Она рассказала, что рассчитывала на второе место, но смогла показать лучший результат.

Победителей и призеров награждали медалями и памятными подарками после каждого заезда. Участники отметили, что для достижения высоких результатов необходимы регулярные тренировки и выносливость. Житель Домодедово Владимир Сластин признался, что до призового места ему не хватило тренировочной нагрузки.

«Домодедовская лыжня» остается одним из главных зимних спортивных событий округа, объединяя любителей активного отдыха и профессионалов лыжного спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.