Более 300 синхронистов участвуют в турнире «Русская матрешка» в Подмосковье
Фото - © Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В городском округе Чехов состоялась торжественная церемония открытия международных соревнований по синхронному плаванию «Русская матрешка», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
«В традиционном турнире по синхронному плаванию „Русская матрешка“ в этом году принимают участие свыше 300 юных спортсменов изРоссии, Белоруссии, Казахстана, Армении и Сингапура. Здесь представлены более 20 регионов РФ, в том числе представители Донецкой Народной Республики. Желаю всем успешного выступления!» — сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
Соревнования проводятся среди спортсменов до 13 лет в шести дисциплинах: соло (девочки), соло (мальчики), дуэт, дуэт-смешанный, группа и комби.
«Безумно рада приветствовать всех в стенах дворца спорта „Олимпийский“ в городе Чехов. Хочу всем пожелать порадовать самих себя и своих родителей, показать свой самый лучший результат. Всем ярких побед, а мы постараемся организовать для вас яркий праздник в преддверии нового года. Очень надеюсь, что турнир понравится всем нашим гостям, и они приедут к нам ещё раз в следующем году», — прокомментировала вице-президент федерации водных видов спорта России, трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина.
Также всех участников и гостей поприветствовала старший тренер сборной команды РФ по синхронному плаванию, заслуженный тренер РСФСР Наталия Мендыгалиева.
По итогам первого дня соревнований синхронисты Московской области уверенно занимают призовые места во всех дисциплинах.
XV международные соревнования по синхронному плаванию «Русская матрёшка» проходят во дворце спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова в городе Чехов с 11 по 15 декабря.
«Русская матрешка» — это уникальный турнир с многолетней историей и традициями. Соревнования проводятся с 2008 года и являются визитной карточкой Московской области. Идея создания турнира принадлежит вице-президенту федерации водных видов спорта России, трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Ольге Брусникиной. Соревнования проводятся при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.