Более 300 синхронистов участвуют в турнире «Русская матрешка» в Подмосковье

В городском округе Чехов состоялась торжественная церемония открытия международных соревнований по синхронному плаванию «Русская матрешка», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

​«В традиционном турнире по синхронному плаванию „Русская матрешка“ в этом году принимают участие свыше 300 юных спортсменов изРоссии, Белоруссии, Казахстана, Армении и Сингапура. Здесь представлены более 20 регионов РФ, в том числе представители Донецкой Народной Республики. Желаю всем успешного выступления!» — сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

​Соревнования проводятся среди спортсменов до 13 лет в шести дисциплинах: соло (девочки), соло (мальчики), дуэт, дуэт-смешанный, группа и комби.

​«Безумно рада приветствовать всех в стенах дворца спорта „Олимпийский“ в городе Чехов. Хочу всем пожелать порадовать самих себя и своих родителей, показать свой самый лучший результат. Всем ярких побед, а мы постараемся организовать для вас яркий праздник в преддверии нового года. Очень надеюсь, что турнир понравится всем нашим гостям, и они приедут к нам ещё раз в следующем году», — прокомментировала вице-президент федерации водных видов спорта России, трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина.

​Также всех участников и гостей поприветствовала старший тренер сборной команды РФ по синхронному плаванию, заслуженный тренер РСФСР Наталия Мендыгалиева.

​По итогам первого дня соревнований синхронисты Московской области уверенно занимают призовые места во всех дисциплинах.

​XV международные соревнования по синхронному плаванию «Русская матрёшка» проходят во дворце спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова в городе Чехов с 11 по 15 декабря.

​«Русская матрешка» — это уникальный турнир с многолетней историей и традициями. Соревнования проводятся с 2008 года и являются визитной карточкой Московской области. Идея создания турнира принадлежит вице-президенту федерации водных видов спорта России, трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Ольге Брусникиной. Соревнования проводятся при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.