Более 30 тыс человек посетили общеобластное мероприятие «Лето. Фитнес. Парк»

26 июля в 64 парках Подмосковья прошло общеобластное спортивное мероприятие «Лето. Фитнес. Парк». Гости приняли участие в открытых тренировках по фитнес-йоге и единоборствам, дыхательных практиках и подвижных играх для детей, а также увидели показательные выступления по воркауту и посетили концертные программы. Гостями спортивного праздника стали свыше 30 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

В городском парке Каширы гости сдали нормы ГТО и посетили йогу смеха. Также в рамках программы прошли соревнования по стритболу, дартсу и бадминтону. Завершилось мероприятие праздничной концертной программой.

В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве гости приняли участие в общей разминке, посетили открытую тренировку по йоге, дыхательную практику и мастер-класс от школы смешанных единоборств. Для желающих прошла лекция о культурном коде округа.

Центральный парк имени В. В. Воровского в Наро-Фоминске организовал для посетителей фотовыставку мотивирующих постеров спортсменов округа. Также для гостей провели открытые тренировки по зумбе, йоге и тайскому боксу. Дети смогли принять участие в подвижных играх «К стартам готовы» и творческом мастер-классе. Завершилось мероприятие концертной программой.

В парке им. В. Талалихина в Подольске прошли показательные выступления по воркауту, открытая тренировка по воздушно-силовой атлетике, подвижные игры для детей и мастер-класс по скандинавской ходьбе. Гости посетили открытую зону для занятий гимнастикой и приняли участие в спортивно-танцевальном флешмобе.

В городском парке Ивантеевки состоялись мастер-классы по здоровью зубов, танцам и смешанным единоборствам. Для гостей парка прошли занятия по йоге, боксу, пилатесу и скандинавской ходьбе, а также игры в футбол и волейбол.

Мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма, министерства физической культуры и спорта Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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