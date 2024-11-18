Более 250 детей Красногорска приняли участие в мастер-классе по самбо

По случаю Всероссийского дня самбо мастер-класс по этому виду борьбы объединил более 250 ребят из городского округа в центре развития детского спорта «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На торжественной церемонии открытия благодарственные письма, медали и подарки от администрации и совета депутатов городского округа Красногорск получили ребята и заслуженные мастера по самбо. Среди награждаемых — призеры Центрального федерального округа, чемпионы первенства Московской области. Своими регалиями гордятся и учащиеся университета науки и технологий МИСИС. Вместе с красногорскими самбистами они провели показательные выступления для тех, кто только начинает свой путь в боевом искусстве.

Самбисты тренировались в несколько этапов — сначала беговая разминка, и лишь затем — разминка на месте, отработка личной техники и стойка в партере, а также оттачивание навыков сразу по трем дисциплинам — боевому, и пляжному и спортивному самбо.

Среди десятка мероприятий по самбо, которые проходят в Красногорске, это событие — самое долгожданное, и потому ребята и их наставники из года в год готовятся к нему особенно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.