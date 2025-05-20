Более 200 автогонщиков вышли на старт чемпионата и Кубка РФ в Подмосковье

​На автодроме Moscow Raceway в Волоколамском муниципальном округе состоялись четыре крупнейших всероссийских турнира: чемпионат России, Кубок России и Кубок Московской области по кольцевым гонкам, а также Кубок России по гонкам на выносливость, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования по кольцевым гонкам прошли в рамках первого этапа Российской серии кольцевых гонок СМП РСКГ, в них приняли участие свыше 150 пилотов в девяти зачетных группах. А в длинной воскресной гонке Эндуранс (СМП РСКГ Эндуранс) на старт вышли более 50 пилотов из 23 команд. В рамках первого старта чемпионата России действующий чемпион страны Андрей Масленников из Королева финишировал вторым в зачёте «Туринг-лайт», а по результатам двух гонок он расположился на четвертом месте.

В зачете «Спортпрототип CN» подмосковный пилот Кирилл Киракозов из округа Мытищи выиграл серебряную награду, а по итогам этапа занял третью позицию.

​В разделе «Legends EVO» победу по результатам всего этапа одержал молодой пилот Вячеслав Киселев, представляющий команду из Московской области Texol Racing. Также тройку лидеров в обеих гонках этапа замкнул президент федерации автомобильного спорта Московской области Владимир Стрельченко из городского округа Химки. Еще один гонщик из подмосковной команды «TexolRacing» Павел Петрухин завоевал бронзовую медаль в зачете «Legends 600».

​На Кубке России по гонкам на выносливость лучшим стал экипаж победителя прошлого сезона в зачете «GT4» Алексея Несова из городского округа Королев. Его Mercedes-AMG GT стартовал с 13 места, но Алексею Несову вместе со штурманом Максимом Кизиловым удалось обогнать звезд мирового автоспорта, в том числе и экс-гонщиков Формулы 1. За 60 минут до финиша 4-часового марафона подмосковный экипаж вышел в лидеры и уже никому не уступил победу в абсолютном зачете.

​В классе «Туринг» уже традиционно сильнейшими стали представители подмосковной команды Балашихинский УЦ ДОСААФ Николай Виханский и Роман Голиков.

​Запись гонки доступна на портале ВК Видео.

Перед гонкой зрители совершили прогулку по рабочей зоне пит-лейн, побывали на экскурсии в паддок и боксы команд, познакомились со спортсменами и их гоночной техникой, а также сделали уникальные фото со стартовой прямой. Во время прогулки по питлейн по трассе проехали участники выставки ретроавтомобилей. Кроме того, в ходе вертолетной экскурсии можно было насладиться гонкой с высоты птичьего полёта. Также гости фестиваля прокатились с опытными гонщиками на дрифт-такси и ощутили себя профессиональными пилотами, проехавшись за рулём модели отечественного гоночного спортпрототипа BR03 по виртуальной версии трассы Moscow Raceway. Для самых юных любителей гонок работала детская зона с аниматорами.

​Следующий яркий уик-энд Российской серии кольцевых гонок на подмосковном автодроме «Moscow Raceway» в Волоколамске состоится с 15 по 17 августа. Подробности можно найти на сайте: raf-rcrs.ru.

​Старты Российской серии кольцевых гонок организованы в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.