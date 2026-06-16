Боксеры Подмосковья завоевали 11 медалей на первенстве России

Спортсмены Московской области выиграли 11 медалей на первенстве России по боксу среди юниоров и юниорок 17–22 лет, которое прошло с 1 по 13 июня в Краснодаре, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире среди юниорок 17–18 лет золото завоевала Ксения Вишневская из Королева. Серебряными призерами стали Виктория Климова из Домодедова, Ангелина Верченко из Ивантеевки и Ксения Андреева из Чехова. Бронзу выиграла Виктория Багдасарян из Павловского Посада. В командном зачете сборная Московской области заняла второе место.

Среди юниорок 19–22 лет победительницами стали Полина Спирина из Домодедова и Арина Варсанян из Королева. Бронзовые медали завоевали Дарья Панова из Электростали и Елизавета Семенова из Чехова. В командном зачете подмосковные спортсменки разделили третье место со сборной Санкт-Петербурга.

В соревнованиях юниоров 19–22 лет серебряную медаль получил Арцруни Хачатрян из Люберец, бронзовую — Теймураз Набиев из Чехова.

Первенство России является ключевым стартом для формирования юниорской сборной страны. В Краснодаре выступили 536 спортсменов из 74 регионов. Турнир прошел в рамках реализации федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.