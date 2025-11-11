Боксеры Подмосковья взяли четыре медали на молодежном чемпионате Европы

Боксеры из Московской области завоевали четыре медали первенства Европы по боксу U-19. В копилке представителей региона два «золота» и два «серебра», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Среди юниорок в возрастной группе 17-18 лет не было равных спортсменке из Королева Арине Варсанян (в/к 63 кг). В финале она одержала победу единогласным решением судей над Дуней Вуксич из Сербии.

Второе золото команде принес Худобахш Авджамилов (в/к 67 кг) из Балашихи. В решающем поединке он одержал победу единогласным решением судей над Аресом Хакобяном из Армении. Спортсмен выступал в категории «юниоры 19-22 года».

«Это мой первый международный турнир такого масштабного уровня. Очень долго ждал выход на международную арену. Впечатления ожидаемы, и я очень долго этому шел, целых 10 лет. Получилось только сейчас попасть, а мне уже 22 года. Всему свое время, поэтому я рад представлять нашу страну», — прокомментировал свое вступление Худобахш Авджамилов.

Серебряную медаль в соревнованиях юниоров 17-18 лет завоевали Арсений Жильцов (в/к 54 кг) из Подольска, который в финале уступил сопернику из Армении Вагарашаку Каяну. В этой же возрастной группе серебряным призером стал второй представитель Подольска Михаил Усов (в/к 80 кг). В финале он встретился со спортсменом Растко Симичем из Сербии и уступил по очкам.

По итогам турнира сборная России завоевала 38 медалей.

Первенство Европы по боксу U-19 проходило с 1 по 10 ноября в Ереване (Армения). В соревнованиях приняли участие 256 спортсменов из 25 стран: России, Армении, Белоруссии, Германии, Молдовы, Грузии, Румынии, Черногории, Испании, Сербии, Македонии, Израиля, Кипра, Словакии, Мальты, Португалии, Чехии, Латвии, Эстонии, Швеции, Польши, Италии, Шотландии, Греции, Боснии и Герцеговины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.