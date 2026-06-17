Боксеры Подмосковья победили на чемпионате ЦФО в Химках

Чемпионат Центрального федерального округа по боксу прошел 16 июня в баскетбольном центре Химок и стал отборочным этапом к II Всероссийской спартакиаде сильнейших. Сборная Московской области заняла первое место в общекомандном зачете, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире на призы олимпийского чемпиона Александра Лебзяка приняли участие 93 спортсмена из 13 регионов России. По итогам соревнований подмосковная команда завоевала 30 медалей разного достоинства и опередила сборные Белгородской и Владимирской областей.

Участников приветствовал Александр Лебзяк. Он пожелал боксерам бескомпромиссных поединков, справедливых судейских решений и победы сильнейшему.

Среди представителей Химок серебро в весовой категории 60 кг завоевал Глеб Мурашов. Людмила Воронцова стала бронзовым призером в категории 57 кг.

«Чемпионат ЦФО наглядно показал, насколько сильна подмосковная школа бокса. Это заслуга тренеров, федерации и самих спортсменов — они каждый день оттачивают мастерство на ринге. Уверен, на Всероссийской спартакиаде наши ребята выступят достойно и не подведут регион», — отметил лидер движения общественной поддержки Николай Томашов.

Он подчеркнул, что победа в командном зачете подтверждает высокий уровень подготовки спортсменов Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.