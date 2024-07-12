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Боксеры Гаджимагомедов и Батыргазиев прошли взвешивание перед поединками

Российские боксеры Муслим Гаджимагомедов и Альберт Батыргазиев сделали взвешивание перед титульными поединками на турнире «Ночь чемпионов IBA», сообщает РИА Новости .

Гаджимагомедову предстоит сразиться с китайцем Чжаном Чжаосинем, который весит 100,5 кг. Вес российского же спортсмена составил 99,85 кг. Им предстоит провести бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте.

Вес Батыргазиева составил 58,86 кг. Его соперника, ирландского спортсмена Джоно Кэрролла, — 58,54 кг. Они сразятся за временный титул WBA во втором полулегком весе.

Поединок состоится в пятницу в подмосковном Серпухове.

Ранее стало известно, что в Одинцовском городском округе при поддержке федерации бокса России 20 июля состоится вечер профессионального бокса. На ринг выйдут Владимир Минеев и Магомед Исмаилов.