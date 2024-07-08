В Одинцове пройдет вечер профессионального бокса

сегодня в 18:30

В Одинцовском городском округе 20 июля 2024 года при поддержке федерации бокса России состоится вечер профессионального бокса. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Бой между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым состоится на площадке «Live Арена» в рамках вечера профессионального бокса.

В числе гостей ожидаются Костя Цзю, Александр Поветкин Денис Лебедев и другие именитые спортсмены, а также губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр спорта РФ Михаил Дягтерев.

Вечер профессионального бокса начнется в 18:00, трансляция будет идти на телеканале «Матч ТВ».

В Московской области наблюдается высокий запрос на развитие массового спорта. Как ранее заявил губернатор региона Андрей Воробьев, особый интерес жители Подмосковья проявляют к новым школьным стадионам.

«Все, что касается массового спорта вообще, это очень востребовано, в том числе и те школьные стадионы, которые мы открыли. Мы сегодня видим очень большой запрос на них», – подчеркнул Воробьев.