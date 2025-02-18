Боксер из Волоколамска представит Подмосковье на первенстве ЦФО России

15 февраля в Красногорске завершился финал первенства Подмосковья по боксу среди юношей. Участие в нем приняли 140 спортсменов из 36 населенных пунктов региона. Волоколамск представили пять боксеров, прошедших отбор на зональном этапе. Двое из них поднялись на пьедестал почета, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Владислав Прокопов выступил в весовой категории 50 кг и стал лучшим, одолев соперников из Балашихи, Орехово-Зуева и Дмитрова. Финальный поединок Влад завершил со счетом 3:0 и занял первое место в рейтинге, получив право представлять Московскую область на Первенстве ЦФО России. Оно пройдет в подмосковном селе Покровское в марте.

Григорий Зюзин в весовой категории 40 кг в первом и втором боях одержал победу у соперников из Клина и Наро-Фоминска. В полуфинале выиграл первый раунд, но уступил во втором и третьем. В итоге боксер занял третье место и вошел в состав юношеской сборной Московской области.

Спортсменов тренируют Петр Круглов и Александр Михайлов. «Поздравляем ребят и наставников с достойными результатами!» — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.