БК «Химки» сыграет с «Югрой» 19 марта в Химках

Баскетбольный клуб «Химки» 19 марта проведет домашний матч Суперлиги против «Югры» в баскетбольном центре на улице Кирова. Игра начнется в 19:00, вход для зрителей свободный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча пройдет в рамках чемпионата России по Суперлиге сезона 2025/2026. Для химкинской команды это один из заключительных и ключевых матчей регулярного чемпионата.

Сейчас «Химки» занимают шестое место в турнирной таблице. В активе команды 14 побед в 24 матчах сезона.

«Вход на матч БК „Химки“ бесплатный — это делает спорт доступнее для всех жителей. Поддержка местного спорта — один из приоритетов нашей работы. Партия „Единая Россия“ содействует развитию спортивной инфраструктуры и популяризации здорового образа жизни в Химках. Приходите на игру — давайте покажем, как Химки болеют за своих чемпионов», — отметил депутат Евгений Иноземцев.

Он подчеркнул важность поддержки команды со стороны болельщиков.

Трансляция матча будет доступна на официальном сайте БК «Химки». Это позволит поддержать команду тем, кто не сможет присутствовать на игре лично.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.