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Бекхэм подарил Овечкину бутсы с автографом в честь рекорда по голам в НХЛ

Супруга Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что звезда мирового футбола Дэвид Бекхэм подарил хоккеисту бутсы с автографом в честь рекорда по голам в регулярных чемпионах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает rg.ru .

Шубская в соцсетях отметила, что экс-капитан сборной Англии оставил на белых бутсах надпись: «Огромные поздравления с 895 голами — немного больше, чем у меня».

В текущем сезоне НХЛ российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» забросил 897 шайб и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894 гола).

В плей-офф команда Овечкина завершила борьбу за Кубок Стэнли, проиграв в пятом матче второго раунда «Каролине Харрикейнз».

Ранее агент Овечкина заявил, что 38-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» готовится к визиту в Россию.