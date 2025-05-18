Агент хоккеиста подтвердил скорый визит капитана «Кэпиталз» на родину

После досрочного завершения сезона для «Вашингтон Кэпиталз», проигравших «Каролине» в пятом матче второго раунда плей-офф, капитан команды Александр Овечкин готовится к визиту в Россию, заявил его агент Глеб Чистяков в разговоре с Sport24 .

«Саша приедет в скором времени», — сказал представитель Овечкина, но воздержался от конкретных подробностей.

Сезон стал историческим для Овечкина: 6 апреля он превзошёл рекорд Уэйна Гретцки, забив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Несмотря на личный успех, «Кэпиталз» вновь не смогли побороться за Кубок Стэнли — это уже пятый последовательный вылет команды в первом или втором раунде.

В возрасте 38 лет Овечкин продолжает карьеру в НХЛ, оставаясь под контрактом с «Вашингтоном» до 2026 года. Однако краткосрочный визит в Москву может стать поводом для обсуждения его будущего после завершения выступлений в лиге. В России ждут появления хоккеиста, особенно в свете его возможного участия в предстоящих товарищеских матчах или благотворительных акциях.

Ранее хоккеист неоднократно заявлял о желании закончить карьеру в родном «Динамо».