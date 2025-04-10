Овечкина могут попросить сыграть еще один матч за ФК «Динамо»

После завершения 23-го тура РПЛ, в котором московское «Динамо» уступило ЦСКА со счетом 1:3, председатель совета директоров «бело-голубых» Дмитрий Гафин заявил о своем желании вновь увидеть Александра Овечкина в составе футбольной команды, сообщает Metaratings.ru .

Хоккеист уже выходил на поле за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала» в 2022 году. Тогда форвард «Вашингтон Кэпиталз» отметился забитым мячом, внеся вклад в победу своей команды со счетом 5:0.

«Я не могу просить его переходить в хоккейное „Динамо“, у хоккейного „Динамо“ свое руководство, и это в их компетенции, но с удовольствием попрошу Александра Овечкина перейти в футбольное „Динамо“ на один матч», — отметил Гафин с улыбкой.

В игре против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забил свою 895-ю шайбу, завоевав статус лучшего снайпера в истории НХЛ, опередив Уэйна Гретцки с его 894 шайбами.