сегодня в 15:15

Бейсболисту Дэвиду Фраю прилетел в голову мяч со скоростью 160 км/ч

Игроку клуба Cleveland Guardians Дэвиду Фраю во время бейсбольного матча пробил голову мяч, который летел со скоростью 160 км/ч. Спортсмен получил тяжелую травму, сообщает Mash .

Мяч подавал Тарик Скубал из клуба Detroit Tigers. Подача оказалась настолько сильной, что Фрай не смог ее отбить. Мяч прилетел ему прямо в голову, шлем не помог избежать удара.

Спортсмен тут же упал и схватился за лицо. Бейсболист не смог встать, к нему подбежали медики.

Позднее выяснилось, что Фрай получил черепно-мозговую травму, а также возможный перелом челюсти. Кроме того, у него выбит зуб. Спортсмена госпитализировали в больницу.

