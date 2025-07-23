Бег как стиль жизни: в Нижнем Новгороде прошел «Ночной забег»

Беговой марафон в Нижнем Новгороде собрал 6 тысяч человек

В Нижнем Новгороде состоялся «Ночной забег в столице закатов»: марафон собрал около 6 тысяч человек, сообщает pravda-nn.ru .

«Мы представляем компанию „Логистика для бизнеса“. В „Ночном забеге“ у нас стартует команда из 30 человек, каждый для себя выбрал дистанцию по силам», — рассказала участница Екатерина Чаднова.

По ее словам, для сотрудников фирмы «Ночной забег» уже стал корпоративной традицией, они общаются в спортивном чате и стремятся к здоровому образу жизни.

К мероприятию, помимо нижегородцев, присоединились профессионалы и любители из многих городов и регионов России: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Йошкар-Олы, Краснодара, Тольятти, Волгограда, Новосибирска и Магнитогорска.

Организаторы дали старт и финиш в районе катера «Герой», маршрут проходил по Нижне-Волжской набережной.