Баскетбольный клуб «Химки» вышел в финал Суперлиги

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​Подмосковная команда «Химки» со счетом 3:0 завершила полуфинальную серию и вышла в финал Суперлиги — чемпионата России по баскетболу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках полуфинальной стадии химчане одержали третью подряд победу над «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга. Решающая игра прошла на домашней арене команды из Северной столицы и завершилась со счетом 54:76 в пользу подмосковных баскетболистов.

В финале «Химки» встретятся с победителем противостояния «Темп-СУМЗ» из Свердловской области и владивостокского «Динамо». На сегодняшний день в серии лидируют динамовцы со счетом 2:1.

Заключительная полуфинальная встреча между «Химками» и «Зенитом-2» состоялась 24 апреля в городе Санкт-Петербург.

Матчи российской баскетбольной Суперлиги проходят в соответсвии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.