Баскетболисты «ЦСП-Химки» сыграют с уфимским «Динамо» 17 октября

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Матч баскетбольной Высшей лиги между уфимским «Динамо» и подмосковным «ЦСП-Химки» состоится в рамках международного форума «Россия — спортивная держава», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Игра регулярного чемпионата пройдет 17 октября в 17:00 (мск) на домашней арене «Динамо» в Уфе.

​На заседании регионального оргкомитета по подготовке к форуму «Россия — спортивная держава» министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов заявил о включении матча «Динамо» с «ЦСП-Химки» в программу международного форума, который состоится в столице республики с 17 по 19 октября и соберет представителей более 100 иностранных государств.

​Также в программу форума с участием спортсменов из Московской области войдут боксерский турнир из серии «Ночь чемпионов IBA» и всероссийские соревнования по керлингу среди юниоров.

Кроме того, состоятся международные соревнования по гребному слалому «Край курая», а Центр фехтования примет участников международных соревнований среди юниоров «Сабля Салавата».

​Международный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.