Баскетболистки из Мытищ выиграли первенство ЦФО в Одинцовском округе

Команда баскетболисток из Мытищ заняла первое место на первенстве Центрального федерального округа среди девушек 2010 года рождения, которое прошло в поселке Покровское Одинцовского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В поселке Покровское Одинцовского округа завершилось первенство Центрального федерального округа по баскетболу среди девушек 2010 года рождения. Турнир стал отборочным этапом к первенству России. За три путевки в следующий этап боролись пять команд.

В соревнованиях участвовали три коллектива из Подмосковья: СШОР по баскетболу из Видного, Мытищ и Электростали, а также «Владимирские львицы» из Собинки и курская СШОР «Динамо». Все команды ранее выступали в финале первенства России прошлого сезона.

Мытищинская команда, представлявшая Московскую область, заняла первое место, несмотря на статус «второго номера». Сборная Московской области–1 из Видного стала второй, а третье место досталось сборной Владимирской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.