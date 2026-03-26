Баскетболистка Оксана Горшечникова провела мастер-класс в Электростали

Мастер-класс чемпионки России Оксаны Горшечниковой прошел 25 марта в Доме физкультуры Электростали в рамках проекта «Школьная лига». Почти сто юных спортсменов отработали технику ведения и броска мяча, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Доме физкультуры городского округа Электросталь состоялось спортивное мероприятие с участием известной баскетболистки, чемпионки чемпионата России среди женских команд Высшей лиги и серебряного призера Суперлиги Оксаны Горшечниковой.

Почти сто школьников приняли участие в тренировке. Спортсменка провела для них экспресс-школу мастерства и разобрала ключевые элементы игры: технику ведения мяча от базовых до более сложных движений, точность броска и игровые комбинации. Она показала, как благодаря целеустремленности и упорству можно добиться высокого результата.

Опытная наставница подробно объяснила технические нюансы и поддержала ребят, помогая им почувствовать уверенность в своих силах. В завершение встречи участники получили автографы и смогли пообщаться со спортсменкой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.