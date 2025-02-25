Баскетболист Виктор Кейру провел тренировку для участников школьной лиги в Коломне

24 февраля двукратный чемпион России по баскетболу Виктор Кейру провел мастер-класс для команд школьной лиги в Коломне. В тренировке участвовало более 100 юных спортсменов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпион единой лиги ВТБ, серебряный призер Евролиги, обладатель Кубка России Виктор Кейру помог участникам улучшить технику индивидуального владения мячом, рассказал об основных правилах командной игры и продемонстрировал несколько новых приемов выполнения бросков и передач. После мастер-класса прошла фото и автограф-сессия. Среди всех присутствующих были разыграны призы от Школьной лиги и проекта B1BOX.

В завершение мероприятия был проведен «Матч звезд» с участием сборных, состоящих из лучших игроков всех школ Коломенской школьной лиги. Встреча закончилась вничью.

Серия мастер-классов и встреч амбассадоров Школьной лиги Московской области с участниками проекта стартовала в ноябре. Амбассадорами проекта стали Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева.

В сезоне 2024/2025 Единой школьной лиги Московской области запланированы более пяти тысяч соревнований по футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам. Турниры проходят в два этапа: муниципальный проводится с ноября 2024 года по апрель 2025 года, а региональный, на котором будут определены победители и призеры, пройдет в апреле 2025 года.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.