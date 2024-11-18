Артисты музыкального лейбла Rocket Records начинают расширять географию медийной футбольной лиги. Они прибыли в Ливию, где в ближайшие дни планируют провести встречи с ведущими футбольными командами страны и появиться на местном телевидении.

Исполнители надеются укрепить международное сотрудничество, полагая, что футбол может служить универсальным языком, способствующим сближению людей и стран. Ливия — государство, культура которого недостаточно представлена в России, и развитие спортивных связей поможет улучшить взаимодействие между странами, а также привлечет новую аудиторию, интересующуюся как футболом, так и светской жизнью Ливии, ее ценностями и традициями.

Для медийной команды Rocket Team ближайшие матчи станут уникальной возможностью получить опыт игры с профессиональными спортсменами.

19 ноября на стадионе Мучеников Бенины (Bnina Stadium) Rocket Records встретится с командой «Аль-Хиляль», обладателями кубка Ливии 2002 года, а 22 ноября артистов ждет игра с командой «Аль-Ахли», четырехкратным чемпионом Ливии.

В ходе визита в Ливию команда станет гостем местного телеканала «Лана», где обсуждаться будут тема русского футбола и музыки, а также важность глобального взаимодействия через эти универсальные формы языка.