Армрестлеры Лотошина завоевали медали на чемпионате мира в Болгарии

Двое спортсменов клуба «Лотошинские медведи», базирующегося на базе «Олимпа» в поселке Кировский, в составе российской сборной приняли участие в Чемпионате мира по армрестлингу, который проходит с 9-го по 22-е сентября в болгарском городе Албена. Геннадий Пушкин и Ярослав Горячев завоевали золото и бронзу турнира, показав упорство и профессионализм, продемонстрировав высокий уровень лотошинского армрестлинга. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ярослав Горячев выступал на первенстве юниоров в категории до 55 кг. В тяжелой борьбе с опытными соперниками Ярослав стал третьим на левой руке. А заслуженный и опытный Геннадий Пушкин в категории «гранд-мастер» до 90 кг. в поединках с шестнадцатью соперниками взял в итоге золотую медаль Чемпионата, став первым на левой руке.

Тренер «Лотошинских медведей» Виктор Громов отметил, что доволен выступлениями своих спортсменов на Чемпионате. «Мы долго тренировались, чтобы ко времени поездки в Болгарию быть в лучшей форме. Показали хороший уровень выступлений — когда наши, российские армрестлеры боролись, зрители их поддерживали и приветствовали больше, чем спортсменов из других стран», — рассказал Виктор Громов.

Тренер отметил, что для обоих лотошинских спортсменов выезд на Чемпионат мира стал первым в их спортивной карьере.

«Геннадий Пушкин живет в Волоколамском округе, но уже много лет занимается в клубе «Лотошинские медведи» и на соревнованиях представляет Лотошино. Он уже был Чемпионом России, но на Чемпионате мира первый раз — и сразу такое достойное выступление, золотая медаль на левой руке, пятое место на правой. Лотошинец Ярослав Горячев — будущее нашей команды, у него, уверен, впереди еще много побед, ведь юноше еще только 15 лет. Уже сейчас борясь с одиннадцатью сильными соперниками Ярослав стал третьим на левой руке, и пятым на правой. Таким образом после этого чемпионата лотошинские спортсмены за все время выступлений привезли уже восьмой титул Чемпиона мира», — поделился Виктор Громов.

Также Виктор Громов поблагодарил спонсоров поездки «Лотошинских медведей» на Чемпионат мира.

«Две трети расходов на нашу поездку в Болгарию взяла на себя администрация муниципального округа Лотошино, еще одну треть дали спонсоры клуба. Огромное спасибо им за поддержку наших спортсменов. Надеемся на их помощь и в дальнейшем, ведь в следующем году тоже будет Чемпионат мира и пройдет он в Канаде», — подчеркнул тренер «Лотошинских медведей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.