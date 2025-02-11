Антон Сихарулидзе возглавил Федерацию фигурного катания на коньках России

Внеочередная выборная конференция состоялась во вторник в Москве.

До назначения Антон Сихарулидзе занимал должность временно исполняющего обязанности главы организации.

Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что отказался от предложения представлять иное государство, кроме РФ. По его словам, находиться на пьедестале на фоне звучащего гимна России — мечта.