Антон Сихарулидзе возглавил Федерацию фигурного катания на коньках России
Фото - © РИА Новости
Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе единогласно избран на должность президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), сообщает пресс-служба организации.
Внеочередная выборная конференция состоялась во вторник в Москве.
До назначения Антон Сихарулидзе занимал должность временно исполняющего обязанности главы организации.
Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что отказался от предложения представлять иное государство, кроме РФ. По его словам, находиться на пьедестале на фоне звучащего гимна России — мечта.